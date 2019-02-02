В Киеве произошел масштабный пожар складского помещения (фото, видео)
15:16, 02 февраля 2019Происшествия
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К тушению пожара привлечены 96 человек и 23 единицы техники ГСЧС.
Предварительно жертв и пострадавших нет \ Информатор
В Киеве произошел масштабный пожар складского помещения, огнем охвачено 5 тыс. кв м здания.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в 11.52.
К тушению пожара привлечены 96 человек и 23 единицы техники ГСЧС \ Информатор
В складском здании по ул. Красноткацкой, где хранятся электроинструменты, пластик и картон, возник пожар на площади 700 м кв.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
По состоянию на 14.00 площадь пожара складского здания составляет 5 тыс. кв м.
К тушению пожара привлечены 96 человек и 23 единицы техники ГСЧС.
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