цей матеріал доступний українською

В Киеве произошел масштабный пожар складского помещения (фото, видео)

15:16, 02 февраля 2019
Происшествия
392 0
Предварительно жертв и пострадавших нет \ Информатор

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в 11.52.

К тушению пожара привлечены 96 человек и 23 единицы техники ГСЧС \ Информатор

В складском здании по ул. Красноткацкой, где хранятся электроинструменты, пластик и картон, возник пожар на площади 700 м кв.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 14.00 площадь пожара складского здания составляет 5 тыс. кв м.

К тушению пожара привлечены 96 человек и 23 единицы техники ГСЧС.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#пожар