В Киеве произошел масштабный пожар складского помещения (фото, видео)

К тушению пожара привлечены 96 человек и 23 единицы техники ГСЧС.

В Киеве произошел масштабный пожар складского помещения, огнем охвачено 5 тыс. кв м здания.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в 11.52.

В складском здании по ул. Красноткацкой, где хранятся электроинструменты, пластик и картон, возник пожар на площади 700 м кв.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 14.00 площадь пожара складского здания составляет 5 тыс. кв м.

К тушению пожара привлечены 96 человек и 23 единицы техники ГСЧС.