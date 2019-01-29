В шапке "Ukraine" и со словами "Героям Слава": подростки-чеченцы извинились за избиение толпой мужчины в Киеве (видео)

Молодой чеченец на видео дал пояснения относительно конфликта и пообещал, что такого больше не повторится.

Молодых чеченцев, которые толпой били ногами мужчину в центре Киева, отыскали и взяли с них объяснения относительно инцидента. Один из участников конфликта извинился и пообещал, что подобное больше не повторится.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор организации С14 Сергей Мазур.

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«Несколько дней назад произошла драка на Бессарабке. Группа парней забивала ногами мужчину. Впоследствии одного из фигурантов нашли в соцсетях, где он выложил фото в футболке РФ. В результате этого у многих людей возник вопрос: "Кадыровцы толпой забивают человека прямо в центре столицы?". Активисты С14, Традиции и порядок и Правого сектора решили провести собственное расследование. Мы провели ряд переговоров с чеченской диаспорой. Даже приезжали к мечети на Татарке, куда ходил данный молодой человек. Продолжили поиски дальше и за несколько часов добились, чтобы участники столкновения приехали на место событий», – рассказал Мазур.

Он выложил видео, на котором молодой чеченец дает объяснения относительно конфликта, российской символики и заверил, что такого больше не повторится.

По его словам, конфликт возник из-за того, что нетрезвый мужчина лет 35 оскорбил самого младшего участника их компании в возрасте 12 лет и якобы сам спровоцировал драку. Он признал, что бить одного лежачего толпой неправильно и пообещал, что такого больше не будет.

Футболку с российской символикой, по его словам, он носил, потому что занимается вольной борьбой, а сзади на футболке написано «Armwrestling Team». Парень заявил, что носил ее не с какой-то гордостью, а именно из-за этой надписи на спине. Он добавил, что уже не будет носить эту футболку.

На видео в течение всего диалога парень стоял в шапке с надписью «Ukraine», а на фразу активистов «Слава Украине» ответил «Героям Слава».

Как сообщал УНИАН, вечером 26 января подростки толпой набросились на одного мужчину, добивая его, когда он уже лежал. При этом молодые люди, по словам свидетелей, кричали "мы чеченцы - не знаете, с кем связались".