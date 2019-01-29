В Ривному экстремалы катаются на лыжах, зацепившись за авто (видео)
12:34, 29 января 2019Происшествия
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В полиции призывают смельчаков не повторять таких экспериментов.
В Ровно экстремалы катаются на лыжах, зацепившись за авто
Городскими дорогами на лыжах катаются в Ривному, зацепившись за авто.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Видео экстремальных развлечений распространяют в интернете. Лыжники держатся за веревку и гонят по центру города со скоростью более полусотни километров в час.
В полиции призывают смельчаков не повторять таких выкрутасов - хотя бы потому, что опасности они подвергают не только себя, но и всех участников дорожного движения.
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