Спасенных моряков с горящих танкеров в Керченском проливе выписали из больницы

Троим из 12 пострадавших было предложено продолжить лечение. Однако врачи приняли во внимание пожелания пациентов, и они также были выписаны.

Моряков, спасенных с горящих танкеров в Черном море, выписали из Керченской больницы №1.

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Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на Минздрав РФ.

«Троим из 12 пострадавших, учитывая их состояние здоровья, было предложено продолжить лечение. Однако врачи приняли во внимание пожелания пациентов, и они также были выписаны. Состояние всех моряков оценивается как удовлетворительное», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 9 из 12 моряков готовят к выписке из больницы оккупированной Керчи.

Утром 25 января спасатели сообщили, что пожар на танкерах Maestro и Candy не был потушен. В среду и четверг суда начинали дрейфовать, но затем или останавливались сами, или их задерживали спасательные суда.

Накануне в Министерстве иностранных дел Турции подтвердили гибель четырех граждан страны в результате взрыва и пожара на танкерах у берегов Крыма. МИД Индии сообщил о шести погибших и шести пропавших гражданах страны.

Как сообщал УНИАН, 21 января у берегов Крыма произошли взрывы и пожар на двух танкерах Maestro и Candy, которые шли под флагом Танзании.

Танкер Maestro шел в российский Темрюк, на его борту находились 14 человек – граждане Турции и Индии. На борту танкера Candy находились 17 человек – также граждане Турции и Индии.

Погибли 14 человек, еще 12 удалось спасти, судьба шести человек остается неизвестной.

Танкеры, на которых произошел взрыв и пожар, были задействованы в незаконной перевозке сжиженного газа в Сирию, утверждает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией полуострова, гавани Крыма закрыты для международного судоходства.