В Черном море прекратили поиски 10 моряков с горящих танкеров

Десять из 32 моряков погибли, десять пропали без вести, 12 - спасены.

В Росморречфлоте заявили о прекращении поисков десяти моряков с двух горящих в Черном море танкеров, которые загорелись 21 января, поскольку нет надежды найти их живыми.

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Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства Росморречфлота. "Поисковая операция, которая длилась с 21 по 25 января, завершена в связи с отсутствием разумной надежды найти кого-то живыми", - сказал представитель ведомства.

Сообщается, что десять из 32 моряков погибли, десять пропали без вести, 12 - спасены.

Как сообщал УНИАН, 21 января два судна под флагом Танзании загорелись в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий со ссылкой на данные Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщил, что танкеры MAESTRO и VENICE были задействованы в незаконных поставках газа в Сирии, начиная с 2016 года.

Ранее сообщалось, что при пожаре на танкерах в районе Керченского пролива погибли 14 человек.