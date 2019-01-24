На Харьковщине мужчина расстрелял автобус с людьми: четверо раненых

Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.

В поселке Новая Водолага Харьковской области во вторник, 22 января, мужчина расстрелял автобус с людьми, в результате чего ранения получили четверо человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Полицейские задержали на месте 56-летнего правонарушителя. По предварительным данным, между ним и 63-летним водителем автобуса произошел конфликт по поводу блокирования последним его автомобиля «Тойота» на парковке возле магазина. Во время выяснения отношений правонарушитель начал стрелять из пистолета в сторону автобуса, в результате чего разбилось стекло. Также он ранил прохожего. После этого между потерпевшим и правонарушителем возникла драка.

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В результате происшествия в больницу попали 64-летний водитель автобуса с ушибом лица, 41-летний пассажир автобуса с ушибом головы, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и 39-летний случайный прохожий, который получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и ожог брюшной стенки. После осмотра врачами трое мужчин были отпущены домой.

56-летний правонарушитель госпитализирован в хирургическое отделение медицинского учреждения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

Полицейские изъяли с места происшествия травматический пистолет, патроны и гильзы. Установлено, что мужчина имел разрешение на оружие.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Правонарушителю сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.