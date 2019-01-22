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В Киеве заметили пожилого зацепера (видео)

20:16, 22 января 2019
Происшествия
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скриншот видео

Видео происходящего опубликовали в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.

"Обычно мы привыкли видеть за таким занятием подростков, но тут пожилой мужчина, ещё и с палочкой... говорит "спешу", - говорится в сообщении к видео.

Как сообщал УНИАН, под Киевом подросток-зацепер загорелся в результате удара током.

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Теги: #Киев#троллейбус#пенсионер#Зацеперство в Киеве