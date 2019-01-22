В Киеве заметили пожилого зацепера (видео)

Такие действия мужчина объяснил тем, что спешит.

На улицах Киева заметили пожилого зацепера. Мужчину "в возрасте" заметили прицепившимся к троллейбусу № 30.

Видео происходящего опубликовали в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.

"Обычно мы привыкли видеть за таким занятием подростков, но тут пожилой мужчина, ещё и с палочкой... говорит "спешу", - говорится в сообщении к видео.

Как сообщал УНИАН, под Киевом подросток-зацепер загорелся в результате удара током.