В Киеве заметили пожилого зацепера (видео)
20:16, 22 января 2019Происшествия
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Такие действия мужчина объяснил тем, что спешит.
скриншот видео
На улицах Киева заметили пожилого зацепера. Мужчину "в возрасте" заметили прицепившимся к троллейбусу № 30.
Видео происходящего опубликовали в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.
"Обычно мы привыкли видеть за таким занятием подростков, но тут пожилой мужчина, ещё и с палочкой... говорит "спешу", - говорится в сообщении к видео.
Как сообщал УНИАН, под Киевом подросток-зацепер загорелся в результате удара током.
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