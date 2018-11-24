Под Киевом подросток-зацепер загорелся в результате удара током

Парень получил ожоги 50% тела.

В пригороде Киева 14-летний парень получил тяжелые ожоги в результате удара током на товарном вагоне поезда.

Парень получил ожоги II-III степени 50% тела. Сейчас за жизнь несовершеннолетнего любителя "острых ощущений" борются медики, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

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Полицейские выяснили, что на железнодорожную станцию «Бровары» парень пришел с двумя своими товарищами. Родителям он сказал, что пошел на занятия с репетитором.

"В то время, когда друзья отошли по своим делам, парень из собственного любопытства вылез на товарные вагоны и получил поражение электротоком. От удара высоковольтной линии его отбросило на землю и он начал гореть. На помощь подбежали его товарищи и пытались погасить пламя", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности его родителей за неисполнение их обязанностей по воспитанию ребенка.

Как сообщал УНИАН, за прошлый год в Украине погибло больше десятка подростков-зацеперов.