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Возле моста Патона в Киеве загорелся автомобиль (видео)

09:42, 22 января 2019
Происшествия
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Возле моста Патона произошел пожар / фото УНИАН

"Машина горит прямо сейчас вблизи Торгового центра SilverBreeze", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, в День Соборности Украины, традиционно на мосту им. Патона в столице состоится акция «Живая цепь соборности». После объединения участники акции, которые будут двигаться навстречу друг другу с левого и правого берегов Днепра, совместно исполнят Государственный Гимн Украины, а также почтят память Героя Украины, Сергея Нигояна, которого убили 22 января 2014 года, и всех борцов, положивших свою жизнь за Украинское Государство, и зажгут свечи.

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Теги: #Киев#пожар#мост Патона