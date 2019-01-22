Возле моста Патона в Киеве загорелся автомобиль (видео)

Спасатели еще не прибыли на место происшествия.

Возле моста Патона на Левом берегу Киева горит легковой автомобиль. Об этом сообщает портал Киев Оперативный на странице в соцсети Facebook.

"Машина горит прямо сейчас вблизи Торгового центра SilverBreeze", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, в День Соборности Украины, традиционно на мосту им. Патона в столице состоится акция «Живая цепь соборности». После объединения участники акции, которые будут двигаться навстречу друг другу с левого и правого берегов Днепра, совместно исполнят Государственный Гимн Украины, а также почтят память Героя Украины, Сергея Нигояна, которого убили 22 января 2014 года, и всех борцов, положивших свою жизнь за Украинское Государство, и зажгут свечи.