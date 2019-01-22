В МинВОТ сообщили, что суда, которые загорелись в Керченском проливе, задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию

В министерстве подчеркнули, что указанные суда ранее входили в закрытые порты временно оккупированного Крыма и являются нарушителями режима временно оккупированных территорий.

Газовые танкеры "MAESTRO" и "VENICE", которые загорелись в районе Керченского пролива, задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию, начиная с 2016 года.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) со ссылкой на данные Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

"По данным Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), суда VENICE и MAESTRO задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию, начиная с 2016 года", - говорится в заявлении.

По данным международных мониторинговых систем, танкер "VENICE" вийшои bp российского порта "Темрюк" 20 января, но на момент аварии на судне не работала система AIS (Automatic Identification System).

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"То же самое наблюдалось и на танкере "MAESTRO" - последняя информация о судне зафиксирована AIS 9 января 2019 года", - заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что система AIS позволяет "не только своевременно реагировать на аварии судов и оказывать помощь пострадавшим, но и отслеживать нарушения движения судов и незаконного пересечения границ".

"Такие действия иностранных компаний, причастных к морским перевозкам, направленные на избежание ответственности со стороны украинского законодательства, а также стремление не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции", - отметили в МинВОТ.

"Сейчас трудно установить происхождение газа, который перевозился, однако по имеющейся информации, суда VENICE и MAESTRO привлекались к поставкам газа, добытого как с украинской шельфа, так и из других стран.

В министерстве подчеркнули, что указанные суда ранее входили в закрытые порты временно оккупированного Крыма и являются нарушителями режима временно оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них произошел взрыв. Пожар произошел на двух судах - "Канди" и "Маэстро", что находились на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия находится в 15 морских милях от мыса Такиль.