В Кривом Роге грабители сумками выносили драгоценности из ювелирного магазина: видео

По предварительной версии, неизвестные отобрали оружие у охранника.

В Кривом Роге неизвестные 19 января ограбили ювелирный магазин.

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Видео с камер наблюдения магазина опубликовал «Первый городской». На нем можно видеть, что в помещение ворвались мужчины в масках. По предварительной версии, они отобрали оружие у охранника. На кадрах видно, как один из грабителей забирает автомат перед уходом.

Грабители забрали ювелирные украшения из витрин и сложили их в синие хозяйственные сумки.

После ограбления мужчины скрылись на автомобиле. В городе был объявлен план-перехват. Дело расследуют по статье «Разбой».

Ранее в Славянске Донецкой области полиция задержала двух мужчин, которые ограбили компьютерный клуб, угрожая его сотрудникам игрушечным пистолетом.