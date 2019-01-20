В Кривом Роге грабители сумками выносили драгоценности из ювелирного магазина: видео
16:06, 20 января 2019Происшествия
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По предварительной версии, неизвестные отобрали оружие у охранника.
Дерзкое ограбление ювелирного магазина в Кривом Роге попало на видео / tv.kr.ua
В Кривом Роге неизвестные 19 января ограбили ювелирный магазин.
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Видео с камер наблюдения магазина опубликовал «Первый городской». На нем можно видеть, что в помещение ворвались мужчины в масках. По предварительной версии, они отобрали оружие у охранника. На кадрах видно, как один из грабителей забирает автомат перед уходом.
Грабители забрали ювелирные украшения из витрин и сложили их в синие хозяйственные сумки.
После ограбления мужчины скрылись на автомобиле. В городе был объявлен план-перехват. Дело расследуют по статье «Разбой».
Ранее в Славянске Донецкой области полиция задержала двух мужчин, которые ограбили компьютерный клуб, угрожая его сотрудникам игрушечным пистолетом.
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