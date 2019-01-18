В Житомирской области жители села, община которого первой в области перешла в ПЦУ, получили листовки с угрозами

Местных жителей в листовках пугают «смертным раскольническим грехом» и «адом», если они будут ходить в Свято-Николаевский храм, который присоединился к ПЦУ.

В Житомирской области жители села Ворсовка Малинского района, община которого первой в области перешла в Православную церковь Украины, получили листовки с угрозами.

Как сообщил председатель Ворсовского сельского совета Петр Пидручный, селяне вчера вечером получили в файлах листовки с призывами не посещать Свято-Николаевский храм ПЦУ.

«17 января вечером жители нашего села сообщили в сельсовет, что они получают от неизвестных листовки, в которых их призывают не посещать местный храм Православной церкви Украины», - отметил Пидручный.

Он также добавил, что селян в листовках пугают «смертным раскольническим грехом» и «адом», если они будут ходить в указанный храм. Согласно подписи на листовках, их автором является «инициативная православная община малинчан, из которых некоторые были в Иерусалиме».

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В настоящее время подробности этого происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в селе Воросовка Малинского района Житомирской области община, которая перешла в Православную церковь Украины, 13 января не пустила в Свято-Николаевский храм священников бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. После конфликта в селе местные жители начали круглосуточно охранять церковь, чтобы из нее не исчезла собственность.

16 января религиозная община Ворсовки официально присоединилась к ПЦУ - в тот день в Житомирской облгосадминистрации было подписано распоряжение «О регистрации устава религиозной организации в новой редакции», которое узаконивает желание религиозной общины Ворсовка изменить каноническую подчиненность.