В Запорожье от гриппа умер младенец: появились подробности

Вчера экспертиза подтвердила, что смерть ребенка наступила в результате осложнений заболевания гриппом подтипа H3N2 (грипп «Сингапур»).

В Запорожье от осложнений гриппа умер младенец – на момент смерти ребенку был 1 месяц и 24 дня.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном учреждении «Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

Ребенок умер еще 29 декабря 2018 года, однако лишь 16 января пришли результаты экспертизы, которые подтвердили, что смерть младенца наступила в результате осложнений заболевания гриппом подтипа H3N2 (грипп «Сингапур»). В результате осложнения у младенца развилась пневмония.

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По словам сотрудников Лабораторного центра, мать младенца не заметила никаких симптомов заболевания: ни температуры, ни кашля у ребенка не было – вечером родители уложили ребенка спать, а под утро обнаружили мертвым.

На данный момент, в Запорожской области в 2019 году это первый случай смерти в результате осложнения от гриппа. Уголовное производство по факту смерти ребенка в полиции пока не открывали.

Ранее сообщалось, что в Украине за последние сутки от гриппа умерло двое людей: один мужчина преклонного возраста в Житомире и один младенец в Запорожье.