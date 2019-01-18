Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Во Львове женщина "заминировала" железнодорожный вокзал, потому что не успевала на поезд.

Об этом "Львовскому порталу" сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области. Во время проверки взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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Как установили полицейские, сообщение на оперативную линию «102» предоставил 45-летняя пассажирка железной дороге, жительница Ровно. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что жительнице Киевщины, которая в состоянии опьянения "заминировала" Верховную Раду, грозит до 6 лет тюрьмы.