Угрожал отрезать руку: в Киеве отец школьника жестоко избил учителя физкультуры (видео)

Пострадавший – спортсмен международной категории, имеет черный пояс по тхэквондо.

В одной из школ Оболонского района Киева отец школьника жестоко избил учителя физкультуры.

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Как сообщается в сюжете ТСН, инцидент произошел среди бела дня, на школьном дворе.

Конфликт разгорелся сразу после завершения уроков. Причиной драки стало то, что учитель накричал на ученика, потому что тот не слушался – ребенок расплакался и пожаловался родителям.

Позже учитель извинился перед учеником и перед его отцом, однако последнего это не успокоило. Сперва он ударил учителя на школьном дворе, а потом добивал уже за территорией лицея.

"Он меня уже поднял, бросил на землю, начал руками бить. Слетел кроссовок, все такое. Он достал пилу, говорил, "ты этой рукой трогал моего Рому? Я тебе ее отрежу. Давай сюда руку". Я ему подтягиваю руку. Он опустил пилу", - рассказал пострадавший Игорь Матвиенко.

Сейчас учитель в больнице, у него многочисленные гематомы, надрыв легких и сотрясение мозга.

"Это - спортсмен международной категории, отрасль тхэквондо, с черным поясом. Но он не был настроен на такую манеру разговора. Это было для него полной неожиданностью. Это было видно на кадрах, которые мы наблюдали на камерах наблюдения. Мы обеспокоены очень. Все учительство сейчас очень обеспокоено", - рассказал директор лицея №157 Виктор Костенко.

Напомним, ранее в центре Киева, в районе станции метро "Дворец спорта", группа подростков жестоко избила прохожего.