В Ивано-Франковской области шесть граждан Израиля попали в ДТП, три человека госпитализированы
09:57, 15 января 2019Происшествия
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22-летний водитель автомобиля Ford Connect не справился с управлением и въехал в бетонную конструкцию.
Все травмированные - граждане Израиля / фото УНИАН
В Ивано-Франковской области шесть граждан Израиля попали в дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, в понедельник, 14 января, в 18.25 в г. Галич 22-летний водитель автомобиля Ford Connect, гражданин Израиля, не справился с управлением и въехал в бетонную конструкцию.
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В результате ДТП три человека с травмами легкой и средней тяжести доставлены в Галицкую центральную районную больницу. Еще трое участников ДТП от госпитализации отказались.
«Все травмированные - граждане Израиля», - говорится в сообщении.
Ранее в смертельном ДТП на Львовщине погиб водитель микроавтобуса.
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