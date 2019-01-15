В Ивано-Франковской области шесть граждан Израиля попали в ДТП, три человека госпитализированы

22-летний водитель автомобиля Ford Connect не справился с управлением и въехал в бетонную конструкцию.

В Ивано-Франковской области шесть граждан Израиля попали в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, в понедельник, 14 января, в 18.25 в г. Галич 22-летний водитель автомобиля Ford Connect, гражданин Израиля, не справился с управлением и въехал в бетонную конструкцию.

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В результате ДТП три человека с травмами легкой и средней тяжести доставлены в Галицкую центральную районную больницу. Еще трое участников ДТП от госпитализации отказались.

«Все травмированные - граждане Израиля», - говорится в сообщении.

Ранее в смертельном ДТП на Львовщине погиб водитель микроавтобуса.