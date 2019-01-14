В смертельном ДТП на Львовщине погиб водитель микроавтобуса (видео)
14:11, 14 января 2019Происшествия
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В это время в салоне, кроме него, было семеро пассажиров.
Смертельное ДТП на Львовщине: погиб водитель микроавтобуса
Смертельная авария на Львовщине: один человек погиб, четверо получили травмы.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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40-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением, выехал на обочину, машина перевернулась.
В это время в салоне, кроме него, было семеро пассажиров. Четверо из них пострадали, двоих пришлось госпитализировать.
Сам водитель не выжил и от полученных травм он погиб на месте. Сейчас следователи выясняют, почему он потерял управление.
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