В Польше в ДТП погибли бывший корреспондент УНИАН Роман Кисиль и его мать

Госпитализированы жена и дочь Романа.

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погибли бывший корреспондент УНИАН Роман Кисиль и его мать.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила первый секретарь - руководитель консульского отдела Посольства Украины в Польше Светлана Крыса.

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По ее словам, ДТП произошло на въезде в город Илжа (Iłża) под Радомом. "Это было вчера в 4.50 утра", - добавила она.

"В ДТП погиб Роман Кисиль, его мама. Жена в реанимации в больнице, ребенок в хорошем состоянии тоже находится в больнице", - сообщила Крыса. Жену Романа в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу города Радом. "В настоящее время я занимаюсь тем, что посещаю их. Решается вопрос о транспортировке жены в другую больницу, ближе к Варшаве, или, если будет возможность, и в саму Варшаву. Семье оказано содействие. Всяческое содействие оказывается сейчас", - отметила дипломат.

Ранее в Польше водитель сбил трех украинок, две женщины погибли на месте.