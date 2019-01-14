В Черниговской области сообщено о подозрении сыну мэра Прилук из-за избиения активиста

Осенью прошлого года подозреваемый избил активиста возле центрального входа в здание Прилукского отдела полиции, сломав ему руку.

В Черниговской области на прошлой неделе сообщено о подозрении в преступлении сыну мэра Прилук из-за избиения общественного активиста осенью прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Согласно сообщению, при процессуальном руководстве Прилукской местной прокуратуры сообщено о подозрении 34-летнему сыну мэра города Прилуки Ярославу Попенко в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья). Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В сентябре прошлого года, находясь возле центрального входа административного здания Прилукского отдела полиции, подозреваемый на почве существующих личных неприязненных отношений с общественным активистом, нанес последнему удар ногой в область правого предплечья, чем причинил потерпевшему телесные повреждения в виде закрытого перелома руки.

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Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненные телесные повреждения относятся к категории средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья сроком более 21 дня.

В связи с неявкой подозреваемого в орган досудебного расследования и отсутствием его по месту жительства, сообщение о подозрении в порядке ст. 135 УПК Украины вручено его матери Ольге Попенко, которая является Прилукским городским головой.

Досудебное расследование продолжается.

С целью установления всех обстоятельств происшествия проводятся следственные (розыскные) действия.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2018 года Ярослав Попенко сбил будучи пьяным электроопору и въехал в припаркованный на обочине автомобиль. Проходить тест на содержание алкоголя он отказался. Полиция составила на нарушителя два админпротокола, в том числе за управление в нетрезвом состоянии, и отпустила. Из-за повреждения электроопоры жители двух микрорайонов Прилук оставались почти сутки без света. Они ночью перекрывали дорогу, требуя восстановления электроснабжения. В октябре суд лишил Попенко водительских прав сроком на один год и оштрафовал на 10,2 тыс. гривен.

В мае 2016 года Попенко в состоянии алкогольного опьянения въехал в забор. Тогда он тоже был оштрафован.