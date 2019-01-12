В Харькове полиция открыла два производства по факту обрушения конструкций торгового павильона (фото)

В результате обрушения пострадали три женщины, они госпитализированы, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

В Харькове полиция открыла два уголовных производства по факту обрушения конструкций недостроенного торгового павильона, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, информация о том, что на территории рынка на проспекте Московском произошел обвал недостроенной металлической конструкции площадью 50 квадратных метров, поступила в дежурную часть полиции 11 января около 19.45.

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По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

В результате происшествия в медицинское учреждение были госпитализированы три женщины. Женщины 68 и 28 лет получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга и ушибы, 27-летняя женщина - закрытую травму и ушиб грудной клетки, закрытый перелом грудного отдела позвоночника. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Следователи следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области открыли уголовные производства по части 2 статьи 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) и части 2 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание санкциями статей предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.