На Одесчине задержан подозреваемый в убийстве четверых человек

По словам начальника ГУ Нацполиции области, сейчас принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия.

В Одесской области задержан подозреваемый в убийстве четверых человек, обнаруженных в частном жилом доме.

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Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин на своей странице в Facebook.

"Спасибо оперативникам, которые в очередной раз доказали свой профессионализм. Подозреваемого в убийстве четырех жителей Измаильский район задержали. Сейчас принимаем меры по установлению обстоятельств происшествия", - написал Головин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 января, в жилом доме в одном из сел Измаильского района Одесской области обнаружены убитыми четыре человека – хозяин дома, а также еще двое мужчин и женщина.

По данному факту Измаильским отделом полиции начато уголовное производство по признакам ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство двух или более лиц).