На Одесчине в частном доме нашли убитыми четверых человек

В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления.

Сегодня в Измаильском районе Одесской области в частном жилом доме обнаружены убитыми четыре человека.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, тела хозяина, двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти обнаружены сегодня в частном доме в одном из сел района.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления. Для задержания подозреваемых весь личный состав Измаильского отдела полиции поднят по тревоге.

На месте происшествия работают полицейские местного отдела полиции, эксперты, кинологи, патрульные полицейские, работники Главного управления Нацполиции в Одесской области и сотрудники прокуратуры.

По данному факту Измаильским отделом полиции начато уголовное производство по признакам ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство двух или более лиц).