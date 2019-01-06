В Днепре установили причину смерти девушки, которую нашли в чемодане в мусорном баке

Также выяснено, что погибшая - 19-летняя жительница Новомосковского района, которая в последнее время жила в Днепре.

В Днепре полиция установила причину смерти девушки, тело которой было найдено в чемодане в мусорном баке.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, согласно справке судебно-медицинской экспертизы, смерть девушки наступила в результате тупой травмы шеи и механической асфиксии (удушения).

Также установлена личность погибшей - это 19-летняя жительница Новомосковского района, которая в последнее время жила в Днепре.

Читайте такжеВ Одессе умер 20-летний солдат-срочник, травмированный из-за разрыва котла

В рамках уголовного производства, открытого по факту умышленного убийства, полиция принимает меры, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. В частности, установлен круг знакомых убитой, с которыми в настоящее время работают следователи.

Как сообщал УНИАН, 4 января в Днепре, на пр. Героев в мусорном баке возле жилого дома был обнаружен чемодан с телом молодой женщины.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).