цей матеріал доступний українською

В Крыму 37 человек арестовали по политическим мотивам в 2018

10:38, 07 января 2019
Происшествия
171 0
В Крыму за 2018 год арестовали 37 человек / фото panoramio.com

Об этом рассказала руководитель "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник, передает "Громадське. Крим".

Читайте такжеВ оккупированном Крыму избили крымскотатарского активиста

По словам правозащитницы, среди них общественные активисты и украинские военнопленные моряки.

"37 человек были лишены свободы в рамках политически мотивированных дел, из них 13 - гражданские лица. Среди них есть общественные активисты, например, Сервер Мустафаев, Энвер Бекиров, Евгений Каракаш. Еще 24 человека - украинские моряки, которые являются военнопленными", - рассказала Скрипник.

Кроме того, по ее словам, в Крыму по меньшей мере шесть человек были арестованы по административным делам.

Скрипник также сообщила, что, по ее данным, в 2018 году россияне открыли в Крыму 44 новых уголовных дела по политическим мотивам.

Напомним, в аннексированном Россией Крыму неизвестные избили крымскотатарского активиста Ризу Асанова во время съемок сюжета о новой автомагистрали "Таврида".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #оккупированный Крым#арестовали украинца в Крыму#аннексированный Крым