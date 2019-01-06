Взрыв в квартире в Мариуполе: есть погибшие (фото)

Стены в квартире в жилом доме в Мариуполе, где взорвалась граната, посечены осколками.

Вечером в субботу, 5 января, в жилой квартире Мариуполя раздался взрыв. В полиции заявили, что количество жертв устанавливается. По данным местного издания 0629, погибли 2 человека.

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Как сообщили в полиции Донецкой области, вызов поступил 5 января в 21:20.

"Вызов в полицию поступил в 21:20. На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют происхождение взрыва. Количество жертв уточняется", - отметили в ведомстве.

По данным сайта 0629, взорвалась граната - взрыв произошел в Центральном районе на проспекте Строителей на 3-м этаже дома.

"По предварительной информации, погибли 2 человека. На месте работают взрывотехники, полиция и военные. Прибыли 3-4 кареты медиков.

Очевидцы говорят, что взрыв был слышен в других микрорайонах города. Один из пострадавших перед смертью из окна звал на помощь", - пишет издание.