"Помню отрывки": подозреваемого в массовом убийстве в Виннице арестовали (видео)

Муж работал в IT, а его жена была домохозяйкой.

В предновогодний вечер мужчина убил всю свою семью - мать, жену и двух детей. По предварительным данным, он был вооружен молотком.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения у мужчины почти постоянно были закрыты глаза, а на вопрос, признает ли он свою вину в убийстве, говорил, что помнит только частичные отрывки, говорится в сюжете ТСН.

Согласно материалам стороны обвинения, подозреваемый изменял жене, поэтому в семье были постоянные скандалы. Убийство планировал заранее. "За некоторое время решил совершить убийство с целью устранения препятствий проживания с другой женщиной", - утверждает прокурор Валерий Шиманский.

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Адвокат просил для подзащитного о медицинскую помощи, но врачи скорой после осмотра позволили продолжить заседание. Наконец судья объявил решение - 60 суток ареста. Убийство произошло в квартире накануне Нового года. Погибшие – две женщины - экс-жена и мать подозреваемого, а также - ребенок восьми лет. Трехлетняя девочка, когда приехали медики, была еще жива, но через час скончалась в реанимации. Родственники погибших приехали к ним за 200 километров встречать Новый год в этой квартире.

Семья была порядочная и небедная, говорят соседи. 30-летний мужчина, его мать, жена и двое детей жили в четырехкомнатной двухэтажной квартире. Известно, что мужчина был ІТшником, а его жена - домохозяйка. Он мог расправиться с бывшей женой из-за длительного конфликта, говорят правоохранители. Год назад супруги развелись, мать злоумышленника проживала с невесткой и внуками, у них были хорошие отношения. Следовательно, подозреваемый мог убить родных во время очередной ссоры.

Позже подозреваемый признался следователям, что убивал молотком. Полицейские уже отыскали орудие преступления. Сам глава семьи и вызвал скорую. Мужчину сразу задержали, он был трезв и в здравом уме, говорят в полиции. Сейчас подозреваемому назначена психологическая экспертиза. За массовое убийство мужчине грозит пожизненное заключение.