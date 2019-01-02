Стало известно о состоянии женщины и девочки, пострадавших в жуткой ДТП на Николаевщине

Женщину, пассажирку автомобиля Mazda, прооперировали. Сейчас ее состояние стабильное. Состояние девочки, которая ехала в автомобиле Opel, - стабильно тяжелое, за ее жизнь борются врачи.

Состояние 23-женщины и 8-летней девочки, которые выжили в смертельном ДТП на Николаевщине, стабилизировано.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Николаевской ОГА Евгений Шевченко.

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Он рассказал, что женщину, пассажирку автомобиля Mazda, прооперировали. Сейчас ее состояние стабильное. Состояние девочки, которая ехала в автомобиле Opel, - стабильно тяжелое, за ее жизнь борются врачи.

"В отношении пострадавшей восьмилетней девочки: после оказания первой неотложной медицинской помощи, под контролем врачей из областной больницы, пострадавшую сначала доставили в Новый Буг, где сделали обследование с помощью специального оборудования, а вечером, девочку доставили в областной центр – в областную клиническую детскую больницу. Состояние ее остается стабильно тяжелым, но надеемся что с Божьей помощью и благодаря нашим специалистам ребенок выздоровеет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 января на трассе "Днепр-Николаев" столкнулись автомобили Mazda и Opel. В результате аварии погибли 8 человек, среди которых трое - дети. Камера видеонаблюдения, расположенная в придорожном магазине на трассе, зафиксировала, что Mazda на большой скорости выехала на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение.