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В Винницкой области в результате ДТП погибли трое людей, в том числе младенец (фото)

19:50, 01 января 2019
Происшествия
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В Винницкой области в ужасном ДТП погибло трое людей, среди которых младенец / фото vn.npu.gov.ua

В результате аварии погибли двое взрослых и младенец, сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области. Авария произошла около 16.00.

фото vn.npu.gov.ua

"По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Mondeo на иностранной регистрации выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с ВАЗом 21099. В результате аварии погибли 59-летний водитель ВАЗа и его пассажиры: женщина с четырехмесячным ребенком", - говорится в сообщении.

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Также в результате ДТП пострадали двое пассажиров ВАЗ и двое пассажиров Ford, они госпитализированы в больницу. Еще четырем лицам медики оказали помощь на месте.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет заключения.

фото vn.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 1 января на Николаевщине в результате столкновения двух легковушек погибли 8 человек, среди которых двое детей и 7-месячный младенец.

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Теги: #ДТП#Виннитчина