В Винницкой области в результате ДТП погибли трое людей, в том числе младенец (фото)

Еще четверо человек госпитализированы в больницу.

Неподалеку от села Высокое Томашпольского района Винницкой области столкнулись автомобили Ford Mondeo и ВАЗ 21099.

В результате аварии погибли двое взрослых и младенец, сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области. Авария произошла около 16.00.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Mondeo на иностранной регистрации выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с ВАЗом 21099. В результате аварии погибли 59-летний водитель ВАЗа и его пассажиры: женщина с четырехмесячным ребенком", - говорится в сообщении.

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Также в результате ДТП пострадали двое пассажиров ВАЗ и двое пассажиров Ford, они госпитализированы в больницу. Еще четырем лицам медики оказали помощь на месте.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет заключения.

Как сообщал УНИАН, 1 января на Николаевщине в результате столкновения двух легковушек погибли 8 человек, среди которых двое детей и 7-месячный младенец.