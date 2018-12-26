При задержании злоумышленников в Киеве патрульный получил телесные повреждения

Во время задержания злоумышленников в Киеве работник патрульной полиции получил телесные повреждения.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В сообщении отмечается, что в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение об угоне авто на улице Вискозная. «На место преступления выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная-группа», - отмечают в полиции.

По данным с камер видеонаблюдения, трое неизвестных мужчин дождались, когда охранник покинет помещение, разбили стекло и проникли в помещение, где похитили монитор, керамическую плитку и ключи от иномарки.

Во время задержания злоумышленники спровоцировали драку, в результате которой работник патрульной полиции получил телесные повреждения.

«Уроженцев Черкасской, Кировоградской и Херсонской областей, 1983, 1989 и 1990 годов рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.