В Украине 12 автобусов с пассажирами застряли в снежных заносах (фото)

Всего в заносах застряли около 800 автомобилей.

Из-за непогоды в снежных заносах в Украине застряли около 800 автомобилей, среди них - 12 автобусов с пассажирами.

Об этом рассказал заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, находясь в Полтавской области, передает пресс-служба ведомства.

"Работает чрезвычайный штаб, в который вошли представители Нацполиции, ГСЧС и Укравтодора. Сейчас имеем несколько участков дорог, где образовались заторы. В них находится около 800 автомобилей, в частности – 12 автобусов с пассажирами. Полицейские вытаскивают транспорт из снежных заносов и оказывают помощь людям", – отметил Александр Фацевич.

По его словам, уже оказана помощь в буксировке около 140 транспортных средств, в которых находилось около 265 человек. Всего в течение двух суток непогоды полицейские высвободили около 650 автомобилей из снежных заносов и помогли более 1,5 тысячи граждан.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 часов из-за непогоды ограничено движение большегрузного и общественного транспорта в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях, а в Днепропетровской области такое ограничение уже снято.