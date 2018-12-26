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В Украине 12 автобусов с пассажирами застряли в снежных заносах (фото)

17:35, 26 декабря 2018
Происшествия
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В снежных заносах в Украине застряло около 800 автомобилей / npu.gov.ua

Об этом рассказал заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, находясь в Полтавской области, передает пресс-служба ведомства.

"Работает чрезвычайный штаб, в который вошли представители Нацполиции, ГСЧС и Укравтодора. Сейчас имеем несколько участков дорог, где образовались заторы. В них находится около 800 автомобилей, в частности – 12 автобусов с пассажирами. Полицейские вытаскивают транспорт из снежных заносов и оказывают помощь людям", – отметил Александр Фацевич.

Полицейские оказывают помощь в буксировке транспортных средств / фото npu.gov.ua

По его словам, уже оказана помощь в буксировке около 140 транспортных средств, в которых находилось около 265 человек. Всего в течение двух суток непогоды полицейские высвободили около 650 автомобилей из снежных заносов и помогли более 1,5 тысячи граждан.

За сегодняшний день оказана помощь более 260 людям / фото npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 часов из-за непогоды ограничено движение большегрузного и общественного транспорта в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях, а в Днепропетровской области такое ограничение уже снято.

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Теги: #полиция#автобус#непогода