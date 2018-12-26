В Кривом Роге ограбили банк, ранив сотрудницу
10:16, 26 декабря 2018Происшествия
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На данный момент правоохранители разыскивают подозреваемых.
Неизвестные забрали из банка 15 тысяч евро, 150 тысяч гривен, а также доллары / ТСН
Сегодня, 26 декабря, в Кривом Роге неизвестные ограбили банк в микрорайоне Юбилейный.
Об этом сообщает Первый Криворожский.
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По информации издания, во время ограбления ранили сотрудницу учреждения. Отмечается, что неизвестные забрали из банка 15 тысяч евро и 150 тысяч гривен. Также нарушители во время ограбления вынесли из банка доллары, однако сколько именно - неизвестно.
На данный момент правоохранители разыскивают подозреваемых.
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