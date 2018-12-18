Появились новые подробности смерти экс-главы "Правого сектора" во Львове

Коцюруба попал в больницу с двумя резаными ранами шеи.

Львовский хирург, бывший член Студенческого братства Андрей Киштяк возразил распространенную ранее версию об инфаркте миокарда у внезапно скончавшегося львовского активиста, экс-главы "Правого сектора" Игоря Коцюрубы.

Он сообщил, что Коцюруба попал в больницу с двумя резаными ранами шеи и умер от потери крови. "Поступил с двумя резаными ранами шеи. Пересеченная левая общая сонная артерия. Умер от геморрагического шока. Кто резал Игоря - основной вопрос...", - написал он в Facebook в комментариях.

Ранее сообщалось, что львовский активист, экс-глава "Правого сектора" области 53-летний Игорь Коцюруба внезапно скончался 16 декабря. Обстоятельства смерти остаются до конца не выясненными, поскольку полиция, основываясь на телефонном звонке очевидца, утверждает о попытке самоубийства. Зато близкие друзья активиста предполагают, что речь идет об убийстве.

В Червоноградской центральной городской больницы по телефону главного врача Zaxid.net подтвердили, что Игоря Коцюруба привезли с перерезанным горлом. Он умер в реанимации, так как "рана была несовместима с жизнью".