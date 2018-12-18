В Запорожской области военизированная охрана «Укрзализныци» грабила поезда и терроризировала бизнесменов – СБУ

Чиновники организовали схему хищения грузов из поездов вместе с местными криминальными элементами.

Работников Днепровского отряда военизированной охраны Регионального филиала «Приднепровская железная дорога» АО «Укрзализныця» уличили в хищении имущества из грузовых поездов и вымогательстве взяток с владельцев грузов.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

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"Работники отряда совместно с представителями местного криминалитета организовали механизм похищения грузов, в частности металла, угля, горюче-смазочных материалов из вагонов, проходящих через железнодорожные станции Запорожской области. Злоумышленники также требовали от владельцев этих грузов неправомерное вознаграждение за сохранение целостности и беспрепятственное следование товаров по территории региона", - говорится в сообщении.

По заключению экспертов, противоправный механизм хищения грузов наносил «Укрзализныци» большие убытки и приводил к финансовому истощению общества.

Сотрудники СБ Украины задокументировали факт вымогательства одним из руководителей Днепровского отряда военизированной охраны 400 тыс. грн от частного предпринимателя и задержали чиновника при получении последней части взятки в размере почти 150 тыс. грн.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников противоправной деятельности.

Операция проводилась при содействии Департамента безопасности АО "Укрзализныця", - сообщили в СБУ.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.