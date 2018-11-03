СБУ задержала на взятке руководителя львовского университета (фото)

Он требовал от работника ГСЧС с Херсонщины 84 тысячи гривень за трудоустройство в учебном заведении.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники установили, что полковник службы гражданской защиты требовал от работника ГСЧС с Херсонщины 84 тысячи гривень за трудоустройство в учебном заведении.

"Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника вблизи университета во время получения всей суммы неправомерной выгоды. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, решается вопрос сообщения чиновнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области чиновники Госгеокадастра и Госэкоинспекции погорели на взятке в 1200 долларов.