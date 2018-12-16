В Киеве на территории ВДНХ в обгоревшем автомобиле обнаружено тело погибшего мужчины (фото)

Пожар произошел около полуночи.

В Киеве на территории Национального экспоцентра Украины (прежнее название ВДНХ) в обгоревшем автомобиле обнаружено тело погибшего мужчины.

Как сообщает пресс-центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, 15 декабря в 23:43 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре на пр. Глушкова, 1.

«На место происшествия немедленно прибыли спасатели 26-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, возле хозяйственного павильона загорелся автомобиль «Газель». Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. К сожалению, в кабине автомобиля было обнаружено тело мужчины 1955 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате возгорания повреждено лакокрасочное покрытие, внутренняя обшивка и панель приборов.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине мужчина после ссоры облил бензином и поджег жену и ее сына.