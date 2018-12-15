В Мелитополе «ВАЗ» влетел в электроопору, два человека погибли (фото)

Еще двое пострадавших пассажиров авто находятся в больнице.

В Мелитополе (Запорожская область) водитель автомобиля не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. В результате аварии водитель и пассажир авто погибли, еще двое пассажиров госпитализированы.

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Как сообщается на сайте Нацполиции Запорожской области, сообщение о ДТП поступило правоохранителям 15 декабря, около двух часов ночи.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники ГСЧС и врачи скорой.

Полицейские установили, что водитель автомобиля «ВАЗ-21104» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на электроопору уличного освещения. От столкновения автомобиль перевернулся и повредил забор частного домовладения.

В результате аварии водитель автомобиля, житель Мелитополя 1994 года рождения, погиб на месте. Трое пассажиров транспортного средства были доставлены в больницу. Мужчина 1994 года рождения от полученных травм скончался в больнице. Сейчас в больнице остаются девушка 1998 года рождения и мужчина 1994 года рождения.

Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Начато досудебное расследование.

Накануне сообщалось, что в Одесской области в результате ДТП погибли два человека, еще четверо пострадали.