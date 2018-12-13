За сутки на Киевщине случилось более 100 ДТП, одно из них - смертельное

Основные причины аварий - несоблюдение водителями скоростного режима и правил маневрирования.

За сутки на Киевщине случилось 104 ДТП, в одном случае водитель погиб.

Как отметили в Отделе коммуникации полиции в Киевской области в связи с ухудшением погодных условий значительно повысилась опасность на дороге во время управления транспортным средством.

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По данным правоохранителей, основные причины аварийности – несоблюдение водителями скоростного режима и правил маневрирования.

За последние сутки сотрудники полиции Киевской области зафиксировали 104 ДТП, из них 2 – с пострадавшими, где один человек – погиб.

В частности, сообщение об аварии на автодороге вблизи населенного пункта Ракитное поступило в полицию Киевщины сегодня утром.

Так, 47-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм, несовместимых с жизнью, водитель скончался на месте аварии.

Правоохранители призвали водителей быть бдительными на дороге.