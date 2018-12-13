На Львовщине столкнулись военный грузовик и микроавтобус, пострадали 7 человек (фото)

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 6.30 на автодороге «Львов-Тернополь» в Пустомытовском районе.

В пригороде Львова в результате столкновения грузового автомобиля КрАЗ с микроавтобусом Volkswagen Transporter пострадали семь человек, из них трое несовершеннолетних.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 13 декабря, около 6.30 на автодороге «Львов-Тернополь» в Пустомытовском районе.

«Столкнулись грузовой автомобиль КрАЗ и микроавтобус Volkswagen Transporter T5. С места столкновения в медучреждение доставлены водитель и пассажиры микроавтобуса - всего семь человек, трое из которых - несовершеннолетние», - сообщили в полиции.

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Как отмечается, на месте столкновения работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и личные данные участников происшествия. Медики устанавливают диагнозы пострадавшим. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщил на своей странице в Facebook координатор ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, авария произошла в пригороде Львова с участием военного грузовика и пассажирского микроавтобуса.

«На трассе Львов - Тернополь, неподалёку от автозаправки WOG между селом Подгорное и городом Винники, произошло ДТП с участием автомобиля КрАЗ (военный) и микроавтобусом Volkswagen Transporter T5. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры микроавтобуса», - сообщил Зинкевич.