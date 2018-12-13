На телеге в больницу: на Волыни из-за бездорожья скорая не могла добраться к больной (видео)

К сожалению, спасти ее не удалось.

На Волыни из-за бездорожья скорая не могла добраться к больной.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Несколько сотен метров медики вынуждены были преодолевать телегой. Дома бабушке, которая задыхалась, оказали неотложную помощь. Потом старушку, у которой, вероятно, был отек легких, той же подводой доставили к машине, а тогда уже каретой скорой в больницу.

К сожалению, спасти ее не удалось. После двух дней реанимации 80-летняя бабушка умерла.