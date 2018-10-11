В Житомире ищут горе-мать, подбросившую под лифт многоэтажки только что родившегося младенца (видео)

Мать-кукушку ищут, но пока безрезультатно.

Заплаканного младенца на пеленке в холодном подъезде нашли в Житомире. Спасли маленькую девочку жители дома, которые услышали детский плач.

Вместо мамы за малышкой теперь ухаживают медсестры больницы. Они нянчатся с ней, как с родной, и убеждают, что ребенок любит быть на руках, говорится в сюжете ТСН.

"Она такая светленькая сама по себе, глазки карие, хорошенькая. Как успокоится, лежит такая миленькая. Ест она сама из бутылочки, сосочки – хорошо все съедает", - говорит медсестра отделения интенсивной терапии Житомирской областной детской больницы Оксана Пискун.

Крохотную девочку нашли в малосемейке поздно вечером. Ее оставили в уголке у лифта, легко одетая девочка лежала на пеленке и кричала от холода. "Купала ребенка, приготовила кушать, слышу – плач. Лежит почти голая, соска и шапочка в другой стороне", - рассказала жительница дома Владислава Огир. "Вообще в шоке. У меня двое детей. Лучше, мне кажется, занести в больницу, тебя за это не посадят, а если уж оставила, выбросила, слава Богу, хоть не на помойку, а так, что люди услышали", - удивляется соседка Ирина Титорчук.

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Люди сразу вызвали полицию и скорую, младенца доставили в реанимацию. "Температура у ребенка была 35 градусов. Если бы еще дольше, то состояние ребенка было бы тяжелее. Находится в тяжелом за счет пережитых проблем, но в стабильном состоянии", - говорит завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Житомирской областной детской больницы Татьяна Килимник. Медики рассказали, что когда девочку привезли, ей было всего несколько часов от рождения. Сейчас она здорова, весит 2 килограмма 750 граммов, ростом 48 см. Была одета чисто и опрятно. "Я думаю, что это мама, у которой было это сложное решение, но оно в определенной степени беспокоилась. Даже то, что у нее была пустышка, а пустышка не из дешевых. Я думаю, что ее мама оставила так, зная, что ее найдут", - предположила врач.

Известно, что один из жильцов дома видел женщину, которая оставила младенца. Но вероятная мать так быстро бежала, что разглядеть ее, как следует, он не смог, поэтому сейчас полиция обходит ближайшие дома в поисках рожениц. За оставление ребенка в опасности женщине, которая подбросила младенца в подъезд, грозит до трех лет заключения. "Ребенок, мы думаем, предварительно, находился недолго в подъезде. В настоящее время полиция проводит мероприятия для установления лица, которое оставило ребенка. Возможно, это мать или какая-то другая личность", - пояснила руководитель отдела связей с общественностью ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко.

Ближайшие два месяца маленький найденыш проведет в больнице, так что медсестры и врачи уже начали выбирать ему имя. Врачи надеются, что мать все же одумается и заберет ребенка к себе. Если нет – девочку переведут в детский дом и там будут искать ему приемных родителей.