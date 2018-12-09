В аэропорту "Борисполь" самолет с пассажирами попал в аварию при посадке - СМИ (фото)

В результате аварии одну из двух полос закрыли для полетов.

В международном аэропорту "Борисполь" жесткую посадку совершил самолет авиакомпании "Белавиа", при посадке он выкатился за пределы взлетной полосы.

"Теперь другие рейсы, которые направлялись в аэропорт "Борисполь", перенаправляют в другие аэропорты по всей Украине", - говорится в сообщении на странице "Евромайдан" в Facebook.

Как отмечает издание Главком со ссылкой на пассажиров, которые летели рейсом другой авиакомпании, в «Борисполе» произошла авария самолета из-за жесткой посадки.

По их словам, команда неповрежденного самолета предупредила о жесткой посадке другого лайнера, мотивируя смену места посадки.

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«Рейс не может совершить посадку в Борисполе и отправляется в Киев (Жуляны). В Борисполе авария из-за жесткой посадки», - приводят пассажиры слова пилотов самолета.

В результате аварии полосу закрыли для полетов. Из-за перегрузки второй взлетно-посадочной полосы «Борисполя» часть рейсов отправляют в Харьков и Одессу.

На сайте аэропорта «Борисполь» нет никакой информации об инциденте. Сайты, которые отслеживают движение лайнеров, показывают изменение маршрута одного из самолетов.

В 20:32 стало известно, что некоторые самолеты садятся в «Борисполе», но для того чтобы снять нагрузку, больше самолетов отправляют в другие аэропорты.

Напомним, 22 декабря 2017 года самолет авиакомпании "Белавиа" совершал посадку в "Борисполе", но во время нее выехал за пределы взлетной полосы.