200 тысяч жителей оккупированного Крыма остались без воды из-за аварии, один из ее ликвидаторов погиб
Сотрудник предприятия «Вода Крыма» погиб во время устранения аварии на водопроводе в оккупированном Симферополе. Из-за аварии около 200 тысяч жителей города остались без воды.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
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«При устранении аварии погиб наш мастер. Это произошло ночью. На месте работают следователи», – говорится в сообщении.
В правоохранительных органах пока не комментируют этот инцидент. Подтверждения информации из других источников нет.
В ночь на 9 декабря в Симферополе произошла авария, из-за чего без воды остались несколько районов. По данным спасателей – около 200 тысяч человек.
До аннексии 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивали через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии поставки воды на полуостров прекратили.