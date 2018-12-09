200 тысяч жителей оккупированного Крыма остались без воды из-за аварии, один из ее ликвидаторов погиб

До аннексии 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивали через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

Сотрудник предприятия «Вода Крыма» погиб во время устранения аварии на водопроводе в оккупированном Симферополе. Из-за аварии около 200 тысяч жителей города остались без воды.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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«При устранении аварии погиб наш мастер. Это произошло ночью. На месте работают следователи», – говорится в сообщении.

В правоохранительных органах пока не комментируют этот инцидент. Подтверждения информации из других источников нет.

В ночь на 9 декабря в Симферополе произошла авария, из-за чего без воды остались несколько районов. По данным спасателей – около 200 тысяч человек.

До аннексии 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивали через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии поставки воды на полуостров прекратили.