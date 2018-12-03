В Одессе суд отправил под домашний арест пятерых задержанных за нападение на соратников Гриценко

Сегодня Приморский районный суд Одессы определил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста пятерым задержанным за нападение на соратников лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

Читайте такжеВ Одессе закидали яйцами Гриценко и побили его соратников (видео)

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба, местная прокуратура №3 настаивала на мере пресечения в виде содержания в СИЗО. Свое мнение прокурор аргументировал тем, что подозреваемые могут оказывать давление на свидетелей.

Рассмотрев ходатайство и заслушав мнение второй стороны, суд определил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщил в Facebook известный общественник Егор Фирсов, подозреваемые - Александр Капшин, Рамзан Тагиров, Владимир Куляба, Богдан Иванченко и Андрей Иванов.

Фирсов отмечает, что Капшин - участник организации «Автомайдан Одесса», возглавляемой Евгением Резвушкиным.

«Тагирова называют рейдером, организатором погромов на стройках. В сети можно найти материалы, которые рассказывают о подвигах этих «активистов» - нападение на строительные площадки, наезды на нелегальные залы игровых автоматов и попытки крышевания таких заведений и прочие заказные движения», - написал Фирсов.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в центре Одессы произошло столкновение между сторонниками и противниками лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Во время встречи с одесситами, которая должна была состояться в Приморском районе города, неизвестные забросали яйцами лидера политической партии. В результате между его сторонниками и противниками произошло столкновение. В полиции заявили, что во время конфликта его участники использовали против оппонентов газовые баллончики. Противоправные действия пресекли полицейские, которые патрулировали улицы. Они разняли участников конфликта и не допустили его эскалации. Задержаны пятеро злоумышленников, которым сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины - в хулиганстве, сопротивлении работникам правоохранительных органов и насильственных действиях в отношении руководителя политической партии в связи с его общественной деятельностью (ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 342 и ч.2 ст. 346). В результате нападения злоумышленников пострадали 5 граждан, в том числе сотрудник патрульной полиции.