В Мариуполе пенсионер расклеил плакаты с Януковичем (фото, видео)

В СБУ сообщили, что агитатора задержали, провели с ним профилактическую беседу и отпустили.

В Мариуполе на подъездах домов 70-летний пенсионер Анатолий Рыбалка расклеил плакаты с экс-президентом Виктором Януковичем.

Об этом пишет местное издание 0629.

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В частности, на плакатах Янукович изображен в форме красногвардейца и надписью: "Ты заплатил по новым тарифам?"

В СБУ сообщили, что агитатора задержали, провели с ним профилактическую беседу и отпустили.

"Я осуждаю агрессию России против Украины и считаю себя патриотом", - заявил пенсионер сотрудникам СБУ.

Мужчина также сообщил, что плакат не производил специально, а нашел дома.

По данным СБУ, пенсионер ранее не выезжал на оккупированную территорию и не имел контактов с боевиками.