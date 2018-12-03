В Мариуполе пенсионер расклеил плакаты с Януковичем (фото, видео)
19:03, 03 декабря 2018Происшествия
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В СБУ сообщили, что агитатора задержали, провели с ним профилактическую беседу и отпустили.
В Мариуполе 70-летний пенсионер расклеивал плакаты с Януковичем / фото 0629.com.ua
В Мариуполе на подъездах домов 70-летний пенсионер Анатолий Рыбалка расклеил плакаты с экс-президентом Виктором Януковичем.
Об этом пишет местное издание 0629.
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В частности, на плакатах Янукович изображен в форме красногвардейца и надписью: "Ты заплатил по новым тарифам?"
В СБУ сообщили, что агитатора задержали, провели с ним профилактическую беседу и отпустили.
"Я осуждаю агрессию России против Украины и считаю себя патриотом", - заявил пенсионер сотрудникам СБУ.
Мужчина также сообщил, что плакат не производил специально, а нашел дома.
На плакатах Янукович изображен в форме красногвардейца и надписью: "Ты заплатил по новым тарифам?" / 0629.com.ua
По данным СБУ, пенсионер ранее не выезжал на оккупированную территорию и не имел контактов с боевиками.
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