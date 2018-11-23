В Полтавской области из ангара похитили «кукурузник» Ан-2

Подозревают, что его распилили на металлолом.

Полиция расследует исчезновение самолета Ан-2 из ангара в Полтавской области.

В полицию Полтавской области обратился арендатор ангара в селе Божковское Полтавского района и сообщил правоохранителям, что обнаружил пропажу самолета Ан-2, а также оборудование к нему, пишет издание "Полтавщина".

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Как сообщили в пресс-службе полиции области, по факту открыто уголовное производство по ч.5 ст. 185 (Кража, содеянная в особенно больших размерах или организованной группой).

Полиция предполагает, что самолет разобрали на запчасти прямо в ангаре, а потом сдали на металл. Проводится расследование.