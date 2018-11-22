Хотел повеситься, но упал с моста: в Харькове нашли тело 40-летнего мужчины
В Харькове нашли тело 40-летнего мужчины, который, по предварительным данным, хотел повеситься, но не удержался и упал с моста на проезжую часть.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Сообщение о том, что на перекрестке улицы Залютинская и Сумской шлях под мостом лежит тело мужчины, поступило в полицию в четверг, 22 ноября, в 10.13.
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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сегодня сообщал УНИАН, в Оболонском районе Киева парень покончил с собой на глазах у своих знакомых, прыгнув в озеро с ледяной водой.