В Киеве парень покончил с собой на глазах у знакомых (видео)

На данный момент водолазы ведут поиски тела.

В Оболонском районе Киева парень покончил с собой на глазах у своих знакомых. Он прыгнул в озеро с ледяной водой.

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В настоящее время на месте трагедии ведутся поиски тела молодого человека. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Kyiv Live.

Голос за кадром рассказал, что знакомые пытались отговорить парня от совершения суицида, но он на их глазах прыгнул в воду и утонул.

Как сообщал УНИАН, матери двоих малолетних детей, тела которых утром 28 октября обнаружили в озере Серебряный кол возле станции метро "Осокорки" в Дарницком районе Киева, объявлено подозрение в умышленном убийстве.