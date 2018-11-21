На Днепропетровщине автобус с детьми застрял в снежном заносе

В автобусе находилось 36 детей с гандбольной команды, направлявшихся на турнир в Запорожье.

20-го ноября в 19:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на автодороге Харьков-Симферополь в снежном заносе застрял автобус «МАЗ» и грузовые автомобили «КАМАЗ» и «МАЗ».

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Спасатели 49-й государственной пожарно-спасательной части, прибывшие на место происшествия, с помощью пожарно-спасательного автомобиля и буксировочного троса вытащили автобус и два грузовика из снежного заноса. В транспортных средствах находилось 45 человек. Среди них 36 детей с гандбольной команды, направлявшихся на турнир в Запорожье.

К спасательным работам привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники.