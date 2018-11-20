В центре Львова в квартире нашли тела пожилых супругов

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

В Галицком районе Львова в квартире на улице Коперника нашли тела двух пожилых людей.

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Как сообщили в полиции Львовской области, накануне правоохранители получили сообщение от соседей, что пожилые супруги уже несколько дней не выходят из дома.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В квартире правоохранители обнаружили тела 70-летнего мужчины и его 69-летней супруги без признаков жизни. Признаков насильственной смерти на телах обнаружены не были. Предварительная причина смерти супругов – отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября на Львовщине нашли тело военного - мужчина умер от удушения.