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На Львовщине нашли тело военного - мужчина умер от удушения

13:32, 19 ноября 2018
Происшествия
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По факту смерти военного проводится расследование / Сайт президента Украины

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

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"18.11.2018 в съемной квартире было обнаружено тело военнослужащего бригады", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии.

По факту смерти военного проводится расследование.  

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Теги: #Львовщина#военный