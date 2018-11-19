На Львовщине нашли тело военного - мужчина умер от удушения
13:32, 19 ноября 2018Происшествия
278 0
По предварительным данным, смерть мужчины наступила от удушения.
По факту смерти военного проводится расследование / Сайт президента Украины
Во Львовской области в городе Яворов нашли тело военного 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
Об этом сообщили в пресс-службе бригады.
Читайте такжеВ Харькове избили экс-командира "Восточного корпуса" Олега Ширяева (фото)
"18.11.2018 в съемной квартире было обнаружено тело военнослужащего бригады", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии.
По факту смерти военного проводится расследование.
Как сообщал УНИАН, в Никополе парень 18 раз ударил ножом 13-летнюю сестру.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter