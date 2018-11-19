На Львовщине нашли тело военного - мужчина умер от удушения

По предварительным данным, смерть мужчины наступила от удушения.

Во Львовской области в городе Яворов нашли тело военного 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

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"18.11.2018 в съемной квартире было обнаружено тело военнослужащего бригады", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии.

По факту смерти военного проводится расследование.

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